Лили-Роуз Депп стала лицом блесков Rouge Coco Gloss от Chanel

0 0 0

17-летняя дочь американского актёра Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп стала главной героиней рекламного кампейна блесков Rouge Coco Gloss, разработанных французским брендом Chanel. В линейку вошло порядка двадцати оттенков от нежно-розового до насыщенно-красного цвета. Каждый из них придает губам невероятный, глянцевый эффект. На снимке Лили-Роуз позирует в ярком топе, усыпанном пайетками в окружении десятков мерцающих блесков. Rouge Coco Gloss изготовлен по формуле, обогащенной кокосовым маслом, пептидами и витамином Е.

A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 6, 2017 at 8:55am PST

Подготовила Екатерина Горбенко