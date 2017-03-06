Макияж

Лили-Роуз Депп стала лицом блесков Rouge Coco Gloss от Chanel

Lily-Rose-Depp-Rouge-Coco-Gloss
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17-летняя дочь американского актёра Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп стала главной героиней рекламного кампейна блесков Rouge Coco Gloss, разработанных французским брендом Chanel. В линейку вошло порядка двадцати оттенков от нежно-розового до насыщенно-красного цвета. Каждый из них придает губам невероятный, глянцевый эффект. На снимке Лили-Роуз позирует в ярком топе, усыпанном пайетками в окружении десятков мерцающих блесков. Rouge Coco Gloss изготовлен по формуле, обогащенной кокосовым маслом, пептидами и витамином Е.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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