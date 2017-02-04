Максимальный интерактив на презентации Ksenia Schnaider FW 17-18

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Показ, организованный по принципу free-entrance, позволил каждому гостю стать частью действия на подиуме: после дефиле все модели выстроились вдоль нескольких лавок, будто позируя для классной фотографии в школьный альбом, и каждый желающий мог присесть на единственное свободное место в первом ряду. Подобная близость к моделям создала действительно оригинальное ощущение полного «включения» зрителя в показ, а также дала возможность любому желающему детальнее рассмотреть коллекцию.

Ксения Шнайдер показала линию одежды, выдержанную в лучших традициях бренда, и в то же время дополненную неожиданными деталями: уклоном в спортивный стиль, элементами из ранних 2000-хх, вроде курток-бомберов и объемных свитшотов, яркими принтами. В нескольких новых вариациях был представлен безусловный statement piece бренда — джинсы «demi-denims» необычного кроя, о которых в прошлом сезоне писали многие иностранные модные издания, включая Vogue US, а также комбинезоны, джинсовые костюмы и белые рубашки.

Фотограф София Возняк

Автор Александра Даруга