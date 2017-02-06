Манифест о праве выбора на показе WeAnnaBe FW 17-18

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Свое вдохновение на этот раз дизайнер бренда WeAnnaBe Анна Сокол искала не в окружающем мире, а во внутреннем. Во главе всей коллекции стоит личность женщины, ее переживания, эмоции, внутренняя сила и слабость одновременно.

«Это манифест о праве выбора. Вне зависимости от национальности, расы, пола и других факторов, все мы имеем право свободно высказывать свое мнение и быть услышанными. И я хотела бы донести этот посыл посредством новой коллекции WeAnnaBe. В конечном счете, мода ведь объединяет и дает нам право выбора и самовыражения», — объясняет Анна.

Коллекция выполнена из разнообразных, контрастных тканей: от классического денима и фактурного трикотажа до воздушного штапеля и эко-кожи. Основные силуэты коллекции — куртки-трансформеры, фирменные платья с запахом, съемные детали. Цветовая палитра включает оттенки бежевого, синего, оранжевого, а также лилового цвета. Почти каждый предмет одежды украшают декорированные сумки одесского бренда Fidelitti и обувь от производителя L.A.P.T.I.

Уже после показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, осенне-зимняя коллекция 2017-18 поступит в продажу в растущую сеть представительств WeAnnaBe по всему СНГ, которая на данный момент включает фирменные шоу-румы в Киеве и Одессе; представительство в Днепропетровске; точки продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Минске. Также коллекцию можно будет приобрести в интернет-магазине WeAnnaBe.





