Marianna Senchina представит коллекцию на проекте The Next Talents в Милане

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Бренд Marianna Senchina был выбран в десятку лучших брендов, которые представят новые коллекции FW 17-18 на совместном проекте Vogue Italia и Yoox.com – The Next Talents. Событие пройдет с 23 по 24 февраля в Palazzo Morando в Милане.

Также с февраля на сайте Yoox.com, который входит в группу компаний YOOX NET-A-PORTER GROUP – лидера онлайн-продаж в сегменте luxury fashion, стартуют продажи коллекции Marianna Senchina SS 17.

Напомним, что проект The Next Talents был создан при поддержке Франки Соццани. Во время события все дизайнеры-участники получают уникальную возможность презентовать последние коллекции широкому кругу представителей fashion-индустрии.

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Фотопортрет: STYLEINSIDER.COM.UA

Подготовила Анастасия Малая