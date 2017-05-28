Мода

Марио Тестино распродает свою коллекцию современного искусства

Янина Борисова
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Этой осенью личная коллекция современного искусства Марио Тестино будет выставлена на продажу одним из самых старых аукционных домов Sotheby’s. На торгах планируется выручить не менее $10 миллионов, средства будут переданы в фонд музея перуанского искусства Mate в Лиме.
Марио Тестино собирал коллекцию на протяжении тридцати лет. В ней представлены работы художников со всего мира, среди которых Руби Стерлинг, Синди Шерман, Ричард Принс, Рудольф Штингель, Вольфган Тильманс и другие.

«Люди говорят, что стоит приобретать только то, что тебе нравится. Я не совсем согласен. Нужно покупать то, что тебя не только привлекает, но также смущает и озадачивает», — рассказал о коллекции фотограф.

Торги пройдут в Лондоне 13-14 сентября.

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