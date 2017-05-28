Марио Тестино распродает свою коллекцию современного искусства

Этой осенью личная коллекция современного искусства Марио Тестино будет выставлена на продажу одним из самых старых аукционных домов Sotheby’s. На торгах планируется выручить не менее $10 миллионов, средства будут переданы в фонд музея перуанского искусства Mate в Лиме.

Марио Тестино собирал коллекцию на протяжении тридцати лет. В ней представлены работы художников со всего мира, среди которых Руби Стерлинг, Синди Шерман, Ричард Принс, Рудольф Штингель, Вольфган Тильманс и другие.

«Люди говорят, что стоит приобретать только то, что тебе нравится. Я не совсем согласен. Нужно покупать то, что тебя не только привлекает, но также смущает и озадачивает», — рассказал о коллекции фотограф.

Торги пройдут в Лондоне 13-14 сентября.

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