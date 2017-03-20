Мария Грация Кьюри о феминизме и марке Dior: «Вы должны бороться за свои идеи»

0 0 0

Ежедневная британская газета The Guardian опубликовала новое интервью с креативным директором французского Дома Christian Dior Марией Грацией Кьюри, в котором дизайнер рассуждает на тему феминизма, а также рассказывает о своей работе в модном бренде. Редакция FW-Daily предлагает ознакомиться с самими интересными цитатами, которые произнесла экс-творческий директор марки Valentino.

«Dior женственен. Это то, что я говорила многим людям до прибытия на новую должность. Но как для женщины, слово «женственность» для меня означает нечто другое, чем для мужчины. Женственность — обозначает быть женщиной, разве не так? Я подумала об этом про себя: если Christian Dior рассказывает о женственности, значит он создан для женщин. И это вовсе не о том, каково быть женщиной 50 лет назад. Это о том, как быть женщиной сегодня».

«Когда вы женщина, которая создает одежду для женщин, мода для вас не является лишь инструментом, демонстрирующим ваш внешний вид — речь идет о том, как вы себя чувствуете и как рассуждаете».

«Меня не интересуют старые стереотипы о феминизме, как он должен и не должен выглядеть и проявляться. Я не думаю, что существует исключительно один способ как стать феминисткой».

«Феминизм для меня — это равные возможности. Если я и собираюсь отстаивать что-то, я хотела бы поддержать следующую идею: если вы женщина, у вас должны быть равные возможности в жизни».

Backstage Christian Dior S/S’17

«Для любой женщины, которая много работает и содержит семью, — это нелегко. Вы возвращаетесь домой с работы, а затем вам нужно уделить внимание своим близким и семье. Нужно действительно иметь много энергии. Я считаю, что мне повезло. Мой муж всегда поддерживал меня. Помимо этого, я могла позволить заплатить за услуги няни».

«Мой муж и мои дети — традиционная итальянская семья. Мы ужинаем вместе каждый вечер. Когда мне позвонили с известием о новой должности, для нас это была весьма необычная идея. В тот момент я подумала: я могла бы это сделать. Еще несколько лет назад я бы не смогла, но сейчас я полна энергии и думаю, что правда смогу это сделать».

«Самое трудное было просто найти мой новый офис. Это место — не просто здание, это целый городок. И хотя размеры пространства Dior были еще больше, чем я себе представляла, атмосфера была противоположной. Внешний фасад отличается от того, что скрывается внутри. В пространстве Dior я нашла очень расслабленную, знакомую для себя атмосферу».

Backstage Christian Dior S/S’17

«Такой город, как Париж, — не просто французский. Париж — очень специфический город, в котором живет много разных людей. Существует не один Париж. Сейчас я живу в Париже, но в каком-то смысле воображаемом, понимаете о чем я?»

«История Dior не может быть чем-то, что произошло 70 лет назад. Сейчас многие женщины, говоря о Christian Dior, представляют Сару Джессику Паркер в футболке Dior. Месье Диор работал здесь только 10 лет, поэтому его компания также касается и его последователей: Ив Сен-Лорана, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Эди Слимана, который возглавлял линию Dior Homme. Все они очень сильно повлияли на французский Дом. И не говорить о них просто нельзя».

Мария Грация Кьюри о белоснежном жакете для фехтования из своей дебютной коллекции: «Сначала мне просто понравился сам образ куртки для фехтования. Однако после того, как я посмотрела экранизацию Лукино Висконти «Невинный», я стала больше интересоваться и читать о фехтовании. Мне нравится, что вы идете на дуэль, но не убиваете. Я думаю, что в некотором смысле это очень близко к тому, как я размышляю. Вообще я не люблю насилие, но я искренне верю, что каждый из нас должен бороться за свою идею».



Backstage Christian Dior S/S’17

Подготовила: Екатерина Горбенко

Источник: theguardian.com