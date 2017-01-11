Новости моды

Марк Джейкобс представил красочные рок-н-ролльные образы из коллекции Resort 2017

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Марк Джейкобс знает, как привнести удовольствие и веселье в новом сезоне. Разрабатывая коллекцию resort 2017, американский дизайнер черпал свое вдохновение в культуре 80-х, а также рок-н-ролле. Большой американский интернет-магазин, специализирующийся на торговле женской одежды Shopbop.com, представил красочный лукбук с нарядами из коллекции Marc Jacobs Resort 2017 с не менее яркими декорациями: огромными музыкальными колонками, насыщенно-красными и желтыми предметами интерьера, а также ретро-телефонами и проигрывателями радио из 80-х.

Модели позируют в коротких юбках-карандашах и трикотажных свитерах с аппликациями в виде розовых фламинго, бокалов с мартини, а также зелеными монстерами. Отдельного внимания заслуживают аксессуары: компактные сумки с широким ремешком, рюкзаки из денима, слипоны и кеды с яркими нашивками, а также балетки и кроссовки с леопардовым паттерном.

Marc-Jacobs-Resort-2017-Shopbop-Lookbook01

Marc-Jacobs-Resort-2017-Shopbop-Lookbook03

Marc-Jacobs-Resort-2017-Shopbop-Lookbook04

Marc-Jacobs-Resort-2017-Shopbop-Lookbook05

Marc-Jacobs-Resort-2017-Shopbop-Lookbook06

Подготовила Горбенко Екатерина

 

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Bloc_bleu01

Оливье Рустен разработал дизайн марок для фанцузской почтовой службы

jil-sander-rtw-ss-15-03

У марки Jil Sander планируются кадровые изменения

snimok-ekrana-2017-01-11-v-12-17-47

Взгляд изнутри: британцы запускают документальный сериал об «изнанке» модной индустрии