Марк Джейкобс представил красочные рок-н-ролльные образы из коллекции Resort 2017

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Марк Джейкобс знает, как привнести удовольствие и веселье в новом сезоне. Разрабатывая коллекцию resort 2017, американский дизайнер черпал свое вдохновение в культуре 80-х, а также рок-н-ролле. Большой американский интернет-магазин, специализирующийся на торговле женской одежды Shopbop.com, представил красочный лукбук с нарядами из коллекции Marc Jacobs Resort 2017 с не менее яркими декорациями: огромными музыкальными колонками, насыщенно-красными и желтыми предметами интерьера, а также ретро-телефонами и проигрывателями радио из 80-х.

Модели позируют в коротких юбках-карандашах и трикотажных свитерах с аппликациями в виде розовых фламинго, бокалов с мартини, а также зелеными монстерами. Отдельного внимания заслуживают аксессуары: компактные сумки с широким ремешком, рюкзаки из денима, слипоны и кеды с яркими нашивками, а также балетки и кроссовки с леопардовым паттерном.

Подготовила Горбенко Екатерина