Личности, Мода

Марк Цукерберг возьмет декретный отпуск

Даша Гребенюк
9e5c98a44fbc22ed8aeae660552b4a99-750x500

Марк Цукерберг со всей серьезностью подходит к родительским обязанностям. В эти выходные основатель Facebook снова объявил о декретном отпуске, который он планирует взять после рождения второй дочери. Продлится отпуск два месяца, Цукерберг будет помогать супруге в быту и ухаживать за новорожденным. Это не первый такой случай для Цукерберга. Два года назад он уже брал несколько выходных, чтобы провести время с первой дочерью.

«Я воспользуюсь возможностью Facebook взять отпуск по частям. Сначала возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками осенью, а потом мы проведем вместе целый декабрь», — написал Марк.

Напомним, что компания Facebook всем работникам предоставляет возможность уходить в декретный отпуск на 4 месяца. В свою очередь, Марк не переживает за состояние компании в свое отсутствие и шутит на эту тему в своем посте.

1323

Читайте также:

Чем белорусская компания заинтересовала Google?

Как могут выглядеть денежные купюры компаний Apple, Google и Facebook

Будет интересно

img_8d1557d49430612d7c8f728e6915d931

Бренд Carlo Pazolini обанкротился

Без имени-1

Вещь дня: Топ Caroline Constas

6ef96b82d4311d4e5a4e8ad3b9e40ccd

Хайди Клум в сексуальной съемке для собственного бренда нижнего белья