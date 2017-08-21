Марк Цукерберг возьмет декретный отпуск

Марк Цукерберг со всей серьезностью подходит к родительским обязанностям. В эти выходные основатель Facebook снова объявил о декретном отпуске, который он планирует взять после рождения второй дочери. Продлится отпуск два месяца, Цукерберг будет помогать супруге в быту и ухаживать за новорожденным. Это не первый такой случай для Цукерберга. Два года назад он уже брал несколько выходных, чтобы провести время с первой дочерью.

«Я воспользуюсь возможностью Facebook взять отпуск по частям. Сначала возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками осенью, а потом мы проведем вместе целый декабрь», — написал Марк.

Напомним, что компания Facebook всем работникам предоставляет возможность уходить в декретный отпуск на 4 месяца. В свою очередь, Марк не переживает за состояние компании в свое отсутствие и шутит на эту тему в своем посте.

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