Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

Мечты и романтика на показе Marianna Senchina FW 17-18

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Два сезона подряд украинский дизайнер Марианна Сенчина организовывала презентации своих коллекций в уютной, камерной обстановке в пространстве белоснежного One Love cafe. Однако в сезоне Fall/Winter 2017-18 победительница премии Mercedes-Benz Fashion Prize в номинации «Лучший дизайнер» сезона Fall/Winter 2016-17, приняла решение провести полноценное шоу на большом подиуме. Первое на что обратила взгляд публика перед началом показа — неоновая вывеска с надписью «Dreams». Благодаря ей многие догадались, что коллекция будет посвящена мечтам и фантазиям.

В этом сезоне дизайнер оставила самые узнаваемые приметы стиля марки Marianna Senchina: расписные ткани, вышивку, открытые плечи, узорчатые платья, которые воедино смешались с блеском аксессуаров — объемными серьгами, черными бантами, вплетенными в локоны волос и поясами, подчеркивающими женственные силуэты талии. При этом Марианна продолжает развивать ДНК бренда, добавляя новые аксессуары и элементы. К примеру, головные уборы, авоськи, расшитые жемчужинами, а также мюлли с детализированной растительной вышивкой.

На спинах жакетов и кожаных курток на смену надписи «Lolita» пришли новые «Dreams» и «Dreamgirl». Помимо этого, в центре внимания по-прежнему остаются яркие, активные цвета: оранжевый, розовый, небесно-голубой, красный. К ним присоединяется пурпурный оттенок фукси, который нашел свое отображение в брючном комплекте, а также в легком платье с пышными рукавами. Что касается обуви, если в предыдущем сезоне это были горчичные и ярко-красные мюлли с золотистым, высоким каблуком, то в новом сезоне дизайнер предлагает исключительно черные ботильоны на низком каблуке.

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Текст: Екатерина Горбенко

 

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