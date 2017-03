Мех, цветная кожа и кружева в коллекции Loewe FW 17-18

0 0 0

Господь сказал: «Да будет свет», на что Джонатан Андерсон ответил: «Да уж нет, у меня есть идея получше. Пускай гости, приходящие на шоу Loewe в полной темноте и среди зигзагообразных проходов на ощупь отыщут свои места, освещая свой путь телефонами». Возникает вопрос: «Зачем?». Ведь многих гостей подобная идея может не обрадовать или подвергнуть опасности и даже лишить удовольствия перед началом шоу, пока они доберутся до своего места. Однако это далеко не последняя задумка Андерсона. Еще перед началом своего нового шоу, Джонатан отправил пригласительные, которые представляли из себя маленькие носовые платки, на которых была вышита фраза «You can’t take it with you» (Вы не можете взять его с собой).

За кулисами шоу Loewe FW 17-18 дизайнер рассказал, что наткнулся на эту фразу в одном из антикварных магазинов в Майами. «Я подумал, что в этом есть что-то позитивное, но в тоже время и пугающее». Затем Джонатан объяснил, что своим новым шоу хотел вызвать «необычные эмоции и сенсацию». И это ему удалось! Свою новую коллекцию Андерсон разнообразил асимметричной драпировкой, кружевами, цветной кожей, яркими паттернами, темным жаккардом, платьями с пышными рукавами и меховыми блоками, размещенными на пальто в шахматном порядке. В своей работе Джонатан также задействовал шляпы с широкими полями, объемные кожаные сумки, высокие сапоги и коричневые, замшевые ботильоны.

Подготовила Екатерина Горбенко