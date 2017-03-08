Метрополитен-музей эксклюзивно показал часть будущей выставки Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between

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Ежегодно Музей искусства костюма, являющийся подразделением нью-йоркского Метрополитан-музея, организовывает масштабные выставки, посвященные определенной fashion-теме или творчеству легендарного дизайнера. Этой весной главной героиней пространства Met станет Рей Кавакубо, культовая личность и основательница бренда Comme des Garçons, а также известная наставница и покровительница молодых талантов в сфере дизайна.

Вчера журналисты получили возможность попасть «за кулисы» подготовки экспозиции, которая откроется 4 мая. Неожиданно для всех на пресс-конференции, посвященной выставке, даже появилась сама Рей: она известна своей скрытностью и крайне редко посещает публичные мероприятия. Пока мы ждем презентации всех 150 образов, которые войдут в экспозицию и будут разделены по принципу антиномии «Одежда/Не одежда», «Мода/Антимода», «Дизайн/Не дизайн», можем взглянуть на некоторые модели, которые точнопопадут в «зал славы» Кавакубо.