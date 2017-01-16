Мишель Обама: «Если я имею какое-либо влияние, то мне бы хотелось, чтобы женщины чувствовали себя уверенно, а мода стала для них веселой игрой»

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Сегодня первая леди Америки Мишель Обама празднует свой день рождения. Ей исполняется 53 лет. По случаю большого праздника самой популярной женщины США, редакция FW-Daily предлагает вспомнить самые элегантные образы, в которых появлялась первая леди с 2009 года на публике.

Мишель в пальте от итальянского бренда Gucci

Барак и Мишель Обама на премии Kennedy Center Honors Супруга Барака Обамы надела платье украинского дизайнера Натальи Коваль

Мишель Обама надела платье от Веры Вонг на тожественном ужине в честь визита китайского президента

Мишель Обама в компании Сары Джессики Паркер

Барак Обама с супругой Мишель приветствуют толпу на площади Колледж Грин в Дублине

Барак и Мишель Обама в ожидании королевы Елизаветы и принца Филиппа в Уинфилд Хаус

Барак и Мишель Обама с королевой Елизаветой Второй и принцем Филиппом перед официальным приемом в Букингемском дворце

Мишель Обама дала в платье Dries Van Noten

Мишель Обама станцевала на инаугурации в платье от Джейсона Ву