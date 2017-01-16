Мишель Обама: «Если я имею какое-либо влияние, то мне бы хотелось, чтобы женщины чувствовали себя уверенно, а мода стала для них веселой игрой»

Сегодня первая леди Америки Мишель Обама празднует свой день рождения. Ей исполняется 53 лет. По случаю большого праздника самой популярной женщины США, редакция FW-Daily предлагает вспомнить самые элегантные образы, в которых появлялась первая леди с 2009 года на публике.
Мишель в пальте от итальянского бренда Gucci
Супруга Барака Обамы надела платье украинского дизайнера Натальи Коваль
Мишель Обама надела платье от Веры Вонг на тожественном ужине в честь визита китайского президента
Мишель Обама в компании Сары Джессики Паркер
Барак Обама с супругой Мишель приветствуют толпу на площади Колледж Грин в Дублине
Барак и Мишель Обама в ожидании королевы Елизаветы и принца Филиппа в Уинфилд Хаус
Барак и Мишель Обама с королевой Елизаветой Второй и принцем Филиппом перед официальным приемом в Букингемском дворце
Мишель Обама дала в платье Dries Van Noten
Мишель Обама станцевала на инаугурации в платье от Джейсона Ву