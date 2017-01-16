Личности

Мишель Обама: «Если я имею какое-либо влияние, то мне бы хотелось, чтобы женщины чувствовали себя уверенно, а мода стала для них веселой игрой»

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Сегодня первая леди Америки Мишель Обама празднует свой день рождения. Ей исполняется 53 лет. По случаю большого праздника самой популярной женщины США, редакция FW-Daily предлагает вспомнить самые элегантные образы, в которых появлялась первая леди с 2009 года на публике.

В Narciso Rodriguez во время своей прощальной речи в качестве первой леди Америки, 2017

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Мишель в пальте от итальянского бренда Gucci
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В Atelier Versace на Государственном обеде в Белом доме, 2016
В Brandon Maxwell на обеде в честь визита премьер-министра Сингапура в Белый дом, 2016
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Супруга Барака Обамы надела платье украинского дизайнера Натальи Коваль
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Мишель Обама надела платье от Веры Вонг на тожественном ужине в честь визита китайского президента 
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Мишель Обама в компании Сары Джессики Паркер 
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Барак Обама с супругой Мишель приветствуют толпу на площади Колледж Грин в Дублине
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Барак и Мишель Обама в ожидании королевы Елизаветы и принца Филиппа в Уинфилд Хаус
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Барак и Мишель Обама с королевой Елизаветой Второй и принцем Филиппом перед официальным приемом в Букингемском дворце
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Мишель Обама дала в платье Dries Van Noten
Мишель Обама станцевала на инаугурации в платье от Джейсона Ву
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В Narciso Rodriguez в ночь президентских выборов, 2008
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