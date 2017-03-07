 Мода и технологии: Почему рисовать на бумаге больше не модно

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На дворе ХХI век, а это значит, что ни одно дело не обходится без привлечения новых технологий. То же самое можно сказать и про моду. В современной fashion-индустрии технологии используются везде: начиная от прорисовки эскизов и заканчивая продакшеном. Казалось бы, рисование на бумаге ничем не заменишь, но в современном мире меняется все.

Несколько дней назад компания Samsung презентовала новый планшет Tab S3 со стилусом S Pen, который поставляется в комплекте, на крупнейшем мобильном конгрессе в Барселоне. Чтобы работа со стилусом не отличалась от письма на обычной бумаге, в стилусе S Pen используется наконечник диаметром 0,7мм и увеличена чувствительность нажатия. Также, в устройстве реализована функция Advanced Drawing, которая открывает новые возможности для профессионального рисования, что особенно удобно для современных дизайнеров. С помощью планшета намного легче подобрать нужные цвета и оттенки, а также поправить или вовсе стереть рисунок, что значительно ускоряет процесс работы дизайнера.

Время между показами в дороге проводить становиться все приятнее — новый планшет поддерживает воспроизведение видео в формате HDR и оснащен 4 стереодинамиками, благодаря чему можно наслаждаться реалистичной и яркой картинкой. будь то новый фильм или видео со вчерашнего показа. В планшете Tab S3 реализована возможность увеличения памяти благодаря поддержке microSD, а также устройства обеспечивают большее время автономной работы, до 12 часов воспроизведения видео, и поддержку функции быстрой зарядки.

Но и это еще не все. Обновилась и задняя панель в Samsung Tab S3 и теперь устройство будет не только удобным и полезным приспособлением для работы, но еще и стильным аксессуаром, что далеко не менее важно.