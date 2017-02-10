Модель Брук Шилдс будет сотрудничать с Calvin Klein

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Американская актриса и модель Брук Шилдс будет сотрудничать с американским брендом Calvin Klein и командой Рафа Симонса. Об этом 51-летняя звезда рекламного кампейна джинсов от Calvin Klein сообщила после показа новой коллекции A/W’17 бельгийского дизайнера в Нью-Йорке.

«Это одновременно и ностальгично и захватывающе — такое ощущение, будто это было вчера, но в то же время кажется, будто прошла целая вечность. Эта одежда по-прежнему великолепна, при этом я не провожу аналогию лишь с джинсами. Прошло довольно много времени с момента моего последнего сотрудничества с Calvin Klein и вот теперь Раф попросил снова стать частью команды», — прокомментировала Брук.

Напомним, в 1980 году 15-летняя Брук Шилдс снялась в скандальном видеоролике Ричарда Аведона, где произнесла фразу «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!». После этого дизайнер был обвинен в использовании несовершеннолетних и в «съёмках, близких к порнографическим». Впоследствии тиражирование рекламы было приостановлено, а джинсы сняты с производства. Компания вернулась к разработке классической модели брюк из денима лишь в 1998 году.

With @milliebobby_brown at @calvinklein show! People thought she was my daughter. Wait til my girls hear that. Love all around. A photo posted by Brooke Shields (@brookeshields) on Feb 10, 2017 at 7:59am PST

Подготовила: Екатерина Горбенко