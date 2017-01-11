Модные фильмы не о моде: топ-5 источников вдохновения Татьяны Смирновой

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Фильмы о моде всегда были и остаются важным источником вдохновения и практических знаний для всех профессионалов, связанных с fashion-индустрией. Но также заряд творчества модельеры получают благодаря художественным и документальным лентам. Редакция FW-Daily традиционно спрашивает у дизайнеров модных брендов об их любимых картинах, которые повлияли на них, как на личность. На этот раз любимыми фильмами делится дизайнер бренда SMIRNOVA.

«Роковая красотка», 2006

Красивый французский фильм с харизматичными Одри Тоту и Гадом Эльмалехом в главных ролях. Потрясающая история о том, что чувства дороже денег! И главное, что у любых приключений всегда есть счастливый конец.

«Послание в бутылке», 1999

Экранизация одноименного романа Николаса Спаркса о том, как красиво испытывать настоящие чувства и уметь их отдавать! Заставляет задуматься о высшей степени человеческих эмоций.

«Легенды осени», 1994

«Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся легендами». Так начинается история семьи Ладлоу – стремительный рассказ о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них. Все об отношениях и любви!

«Запах женщины», 1992

Американский ремейк одноименного итальянского фильма режиссера Дино Ризи. В этой ленте есть все – и глубина эмоций, и истинные чувства, и непревзойденная игра актеров!

«Тихий Дон», 1957

Старая экранизация романа Шолохова. Классика, жизнь без прикрас, образы и эмоции, которые по-настоящему существуют в жизни… Очень точно показано, что в жизни все просто и сложно одновременно.

Подготовила Александра Даруга