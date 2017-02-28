Коллекции

Монохромные оттенки в коллекции Jacquemus FW 17-18

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Свою новую коллекцию дизайнер Симон Порт Жакмю назвал «L’Amour D’ООН Gitan» (Любовь цигана). Как и в прошлом сезоне Жакмю наполнил ее исключительно черными, темно-синими, серыми и белыми оттенками. Яркости добавил лишь длинный насыщенно-розовый подиум, по которому передвигались модели. Сама коллекция раскрывает историю юной девушки, влюбленной в цигана. Героиня Жакмю далеко не богемна, однако, достаточно уверена в себе. Она не боится экспериментировать и смело берет в руку, перевернутую вверх дном сумку, а также надевает скульптурные пальто с огромными, круглыми пуговицами.

Жакмю определенно имеет специфический взгляд на сложный крой и силуэт. В своей работе дизайнер применяет любимые приемы, такие как асимметрия и преувеличенные формы. На этот раз, они были задействованы не только на рукавах. Для осенне-зимней коллекции Симон конструирует черное пальто с узкой талией и округленной формой бедер, а также разбавляет образы более тонкими складками, которые создают определенный объем. Вместе с этим на подиуме были представлены широкие, oversize брюки, белоснежные рубашки, топы с пышными жабо и, конечно же, необычной формы головные уборы, которые особенно сосредоточивают взгляд благодаря своей причудливой форме. Обувь, традиционно приобрела два разных по форме каблука — круга и квадрата. Аккуратные туфли французский дизайнер дополнил розовыми вставками и круглыми пуговицами.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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