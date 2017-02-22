Коллекции

Мотивы 50-х в коллекции No. 21 FW 17-18

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Отправной точкой при разработке осенне-зимней коллекции дизайнера Алессандро Дель Аква послужила актриса Анна Маньяни, которую многие помнят благодаря великолепному исполнению трагикомических ролей женщин из низших слоёв общества. Креативный директор марки No. 21 пристально изучает период жизни актрисы с 1950 по 1960 год, когда Анна стала получать заманчивые предложения с заокеанской «фабрики грёз». Именно в этот период в 1957 году Маньяни приняла участие в пьесе Теннесси Уильямса под названием «Татуированная роза». Благодаря этой экранизации актриса была удостоена кинопремии «Оскар» за лучшую женскую роль и стала первой итальянкой, которая получила столь почетную кинонаграду.

Свое вдохновение и страсть к Анне Маньяни Дель Аква направил на разработку шифоновых платьев красных, небесно-голубых и абрикосовых оттенков. Плотные однотонные свитера и объемные кардиганы дизайнер чередует с юбками и пальто с меховыми воротниками, а также бомберами с круглыми пуговицами, украшенными кристаллами Swarovski. В своей работе Алессандро использует тончайшую полупрозрачную ткань для изготовления элегантных, женственных платьев, которую команда марки No. 21 украшает растительными узорами, бантами и поясами. Трансатлантический дух нашел свое отображение в бейсбольных куртках и одежде, словно созданной для американского колледжа.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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