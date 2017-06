«Мы создали собственную вселенную»: Лера Бородина о съемках первого рекламного кампейна Oh My Look!

15 мая Oh My Look! отметил свой день рождения. В честь 4-летия сервиса аренды платьев команда Oh My Look! приняла решение снять свой первый масштабный кампейн, и не где-нибудь, а в городе мечты– Париже.

«Я всегда мечтала о по-настоящему волшебной съемке для Oh My Look!, где сказка будет переплетаться с реальностью, о фотографиях, при взгляде на которые сердце будет на секунду останавливаться, а потом снова идти, как в известной нам песне. Когда в октябре я познакомилась с фотографом Кристиной Макеевой, паззл сложился. И мы начали подготовку», – рассказала основательница Oh My Look! Лера Бородина.

Главной героиней рекламной кампании стала подруга и амбассадор бренда Вера Брежнева.

Кампейн представляет собой 8 разных сюжетов. Это Париж, каким мы его еще не видели ни в фильмах Вуди Алена, ни Бернардо Бертолуччи.

«Это будет настоящая магия. Мы сами не верили, но фото с бекстейджа доказывают, что это все-таки случилось с нами, – рассказывает Настя Иваничева, PR-директор. – Мы меняли образы прямо на улице, рано утром в +5, но город дарил нам за это идеально пустынные локации. У нас были самые красивые воздушные шары, самые волшебные рассветы и один фантастический закат: в последний момент отель Duquesne Eiffel пустил нас на одну из лучших крыш Парижа».

Итог съемочных дней подвела сама Вера:

«Это был абсолютно новый Париж, в этот раз я совсем по-другому его почувствовала. И очень не хотела уезжать. Хотелось остаться подольше и насладиться самим городом и компанией идеальных девочек».

«Этот Париж – очень особенный момент для Oh My Look! и меня лично. Четыре года назад, когда нас называли стартапом, мы только мечтали о таких масштабных съемках и верили – в один прекрасный день они будут. У нас было сто платьев в сервисе и пять человек в команде. Сегодня Oh My Look! – это шесть шоурумов в трех странах и двести человек dreamteam. Мы не просто сервис по аренде красивых платьев. Oh My Look! вообще не про вещи. Мы – про разумный подход к гардеробу, про его экологичность, про комфорт и про то, чтобы делать жизнь девочки легче. Мы – про любовь и заботу о тебе. Мы ежедневно трудимся над тем, чтобы однажды наше имя стало прямой отсылкой к качеству и высоким стандартам. У нас еще так много работы впереди, но не констатировать тот факт, что уже сейчас я абсолютно счастлива, я не могу. Мы создали свою собственную вселенную. И я очень нами горжусь» — резюмирует Лера Бородина.

Главная героиня: певица и актриса Вера Брежнева

Фотограф: Кристина Макеева

Backstage-фотограф: Алина Колот

Идея и организация: cервис аренды платьев Oh My Look!

Платья: сервис аренды платьев Oh My Look!

Hair: Влада Маргитич (G.Bar)

Make Up: Настя Росецкая (G.Bar)