На обложке мартовского номера Vogue Paris впервые появилась трансгендерная модель

Впервые за всю историю журнала Vogue Paris, обложку мартовского выпуска украсит трансгендерная модель из Бразилии — Валентина Сампайо. Читателю предложат на выбор сразу две обложки с фотоснимками Валентины. Журнал также украшает слоган La beaute transgenre, что в переводе с французского переводится как «Трансгендер красоты».

«Валентина в своей красоте абсолютная равна Жизель или Дарье Вербовой. С одной лишь маленькой разницей: эта роковая женщина родилась мальчиком. Героиней мартовского номера Валентина стала не только благодаря своей красоте и личным качествам, но и тем, что она воплощает надежды и переживания трансгендерных людей, – объясняет главный редактор Эммануэль Альт. — Номинация Anohni на «Оскар», присуждение Кейтлин Дженнер премии «Женщина года» Glamour, успех сериала «Очевидное» – истории обычной американской семьи, в которой отец семейства, оказывается транссексуалом, — все это говорит о прогрессе и о том, что надежда есть. Но битва будет выиграна только в тот момент, когда трансгендер будет на обложке модного журнала и редактору не придется в своем письме читателям объяснять и комментировать такой выбор».