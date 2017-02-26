Наталья Водянова: «Из критики в свой адрес я обычно пытаюсь извлечь урок»

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Сегодня российской супермодели Наталье Водяновой исполняется 35 лет! Свою карьеру Водянова начала еще в 16. Тогда на еще юную Наталью обратил внимание скаут модельного агентства Viva Model Management, который и предложил ей работу в Париже. По прибытии во Францию Нателье удалось стать одной из самых востребованных моделей и поучаствовать в показах всемирно известных марок одежды, таких как Chanel, Alexander McQueen, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Miu Miu, Hermès, Kenzo. По случаю радостного события редакция FW-Daily собрала самые интересные цитаты популярной модели.

Даже если что-то неправда, ты поверь в нее. И тогда она станет твоей правдой.

Я желаю людям оставаться неравнодушными и небезразличными.

Если я ударю себя молотком по пальцу, я выругаюсь по-английски. Молотком по пальцу — это все-таки будет «фак». Русский язык — для чего-то хорошего.

Когда я жила в Нижнем Новгороде и продавала фрукты, тогда я работала по-настоящему. Сейчас это просто цветочки.

Для меня очень важно оставаться самой собой, не прикладывая к внешности слишком много усилий.

Если бы я была богом, то смогла бы вам сказать, к чему я стремлюсь. Но я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю. Я, как любой человек, борюсь за выживание, стремлюсь расти.

Красота зависит от того, какой мужчина рядом с тобой. Женщина расцветает, только если чувствует себя любимой, важной, единственной.

Каждый день в нашей жизни происходит что-то такое, ради чего стоит жить и ради чего стоит просыпаться опять.

Мечта — это для меня что-то такое нереальное. А я очень реалистичный человек. Просто цепляюсь за каждый случай или шанс. И стараюсь использовать шанс до конца. Но мечты такой, как в сказке, у меня никогда не было. Я живу сегодняшним днем.

Мой дом там, где мои дети.

Любить — это ведь значит прежде всего отдавать. Не важно, идёт ли речь о мужчине, родных или тех, кому хочешь помочь.

Красота — это математика. Мы подсознательно вешаем картину на определённое место, но если математик посчитает, мы будем очень близки к золотому сечению.

Лучше всего я выгляжу дома, за городом. Пожалуй, именно в эти моменты нравлюсь себе больше всего и считаю себя по-настоящему красивой женщиной.

Я не знаю, когда наступает старость. Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я вижу очень близких мне женщин, которым за семьдесят и которые живут полноценной жизнью. Я иногда даже думаю о том, что хочу побыть кем-то из них хотя бы один день. Просто попробовать, каково это. Но только один день, потому что мне нравится быть собой.

Не думаю, что в России что-то колоссально изменилось за те 15 лет, что я здесь не живу. Что-то меняется, но глобальных изменений очень мало. Для той категории семей, из которой я вышла, изменилось немногое.

Я бы очень хотела пообедать с Хиллари Клинтон. Она напоминает мне мою бабушку.

Наверное, самое первое мое воспоминание — это как двоюродная сестра держит меня у зеркала, а я смотрю в зеркало, и вдруг приходит понимание, что вот там — это я.

Я с юмором размышляю о том, что, если смерть произойдет сейчас, со мной будет то же, что и с Мэрилин Монро. Она не успела состариться и всем надоесть, оставшись с нами навсегда. Думаю, то же самое случилось бы с моей благотворительной деятельностью: она продолжилась бы сама по себе, и это главное.

Я всегда с иронией относилась к своей внешности. Не то чтобы я не считаю себя красивой. Лет с пятнадцати я начала понимать, что во мне что-то есть — просто по реакции людей вокруг. Я шла по улице и буквально чувствовала такие толчки — пуф! Это были взгляды людей. Не только мужчин, но и женщин.

Есть вещи, которые меня пугают в мужчинах. Особенно на лице — когда ты видишь обрюзглость и чувствуешь за этим неуважительное отношение к себе и своему организму. Это отвратительно, и это многое говорит о человеке. Мне это говорит о том, что, скорее всего, такое отношение распространяется и дальше — на то, что является этому человеку таким же родным, как и его тело, например жену и дом.

Меня сложно удивить чем-то. Я чувствую, что осталась тем же человеком, каким была 20 лет назад. Во многом благодаря тому, что меня сложно удивить.

Думаю, зависть всегда приносит один убыток. Щедрость — это лучшая инвестиция.

Подготовила Екатерина Горбенко