Наташа Поли и Кики Уиллемс представили наряды из коллекции Versace Haute couture Spring 2017

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Креативный директор Донателла Версаче отказалась от проведения показа в рамках официального расписания кутюрной недели моды, которая сейчас проходит в Париже. Вместо этого, итальянский дизайнер пригласила российскую супермодель Наташу Поли, а также рыжеволосую нидерландскую модель Кики Уиллемс для презентации ее коллекции Versace Haute couture 2017. В отличие от прошлого кутюрного сезона, в котором Донателла сосредоточила свое внимание на сложных, многослойных драпировках, в новой коллекции нет ничего схожего и перекликающегося.

Версаче разработала ряд роскошных, вечерних нарядов, которые смело можно надеть на красную дорожку. Визуально образы, представленные на Поли и Уиллемс можно разделить на четыре категории: платья с узлами, складками, металлическими деталями и наряды с перьями. На многих снимках, благодаря высоким, замшевым гладиаторам на плоской подошве, модели будто перевоплотились в мифических героинь. Большинство силуэтов напоминали песочные часы, а пышные подолы юбок — хвосты русалок. При этом дизайнер использует легкие ткани исключительно молочных, пудровых, лиловых и черных оттенков. Дабы продемонстрировать коллекцию широкой публике, Донателла Версаче приняла решение продемонстрировать коллекцию в Гонконге и Нью-Йорке.

Подготовила Екатерина Горбенко