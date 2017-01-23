Коллекции

Наташа Поли и Кики Уиллемс представили наряды из коллекции Versace Haute couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017
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Креативный директор Донателла Версаче отказалась от проведения показа в рамках официального расписания кутюрной недели моды, которая сейчас проходит в Париже. Вместо этого, итальянский дизайнер пригласила российскую супермодель Наташу Поли, а также рыжеволосую нидерландскую модель Кики Уиллемс для презентации ее коллекции Versace Haute couture 2017. В отличие от прошлого кутюрного сезона, в котором Донателла сосредоточила свое внимание на сложных, многослойных драпировках, в новой коллекции нет ничего схожего и перекликающегося.

Версаче разработала ряд роскошных, вечерних нарядов, которые смело можно надеть на красную дорожку. Визуально образы, представленные на Поли и Уиллемс можно разделить на четыре категории: платья с узлами, складками, металлическими деталями и наряды с перьями. На многих снимках, благодаря высоким, замшевым гладиаторам на плоской подошве, модели будто перевоплотились в мифических героинь. Большинство силуэтов напоминали песочные часы, а пышные подолы юбок — хвосты русалок. При этом дизайнер использует легкие ткани исключительно молочных, пудровых, лиловых и черных оттенков. Дабы продемонстрировать коллекцию широкой публике, Донателла Версаче приняла решение продемонстрировать коллекцию в Гонконге и Нью-Йорке.

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Atelier Versace Couture Spring 2017

Подготовила Екатерина Горбенко

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