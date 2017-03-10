Наташа Рамсей-Леви — новый креативный директор Chloé

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Французский бренд Chloé официально завил, что пост креативного директора займет Наташа Рамсей-Леви. До этого девушка на протяжении 14 лет работала бок о бок с одним из самых влиятельных дизайнеров в мире Николя Жескьером. Она пришла в Balenciaga через пять лет после того, как Николя возглавил бренд, а когда ему предложили занять должность креативного директора в Louis Vuitton, перешла вслед за ним.

Взгляды Николя на модную индустрию, его вкусы и эстетика повлияла на формирование Рамсей-Леви как личности. «Я горда тем, что присоединилась к модному Дому, основанному для того, чтобы создавать уникальные вещи для женщин, — говорит дизайнер. — Я хочу создавать одежду, которая будет подчеркивать, а не затмевать индивидуальность». Место Наташи Рамсей-Леви в Louis Vuitton займет кто-то из команды модного Дома.

Подготовила Янина Борисова