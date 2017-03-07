Назад в 60-е: Показ Miu Miu FW 17-18

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Стулья, парадная лестница в стиле арт-деко, столбы и пол — каждый квадратный метр парижского пространства Palais d’Iéna, где состоялся показ коллекции Miu Miu FW 17-18, приобрел лавандовый оттенок и был покрыт мехом из искусственного каракуля. Новое шоу Миуччи Прады полностью пронизано мягкими деталями: пуховыми пальто, меховыми воротниками, шапками и пушистыми сапогами. Модельный ряд, наполненный яркой цветовой палитрой, вместил в себя преувеличенные силуэты, женственные наряды с подчеркнутой линией талии, а также многослойные, объемные детали.

После показа, ссылаясь на сложные политические изменения Миучча Прада сказала: «В новой коллекции речь идет о безумии гламура в разрезе нынешнего времени, перед которым стоит очень неопределенное будущее». За счет ярких акцентов и мягких текстур, которые использует итальянский дизайнер уже несколько сезонов подряд, возникает чувство мягкости, теплоты и комфорта. Объемные пальто с ультра-широкими лацканами и полупрозрачными поясами дизайнер чередует с короткими меховыми жакетами и юбками из мохера. Особую динамику добавляет геометрический паттерн, а также переливающиеся круглые пайетки. Особого внимания заслуживают аксессуары: пышные головные уборы, ретро-обувь из сатина, замши и кожи и, конечно же, усыпанные кристаллами очки в форме cat-eye.

Подготовила Екатерина Горбенко