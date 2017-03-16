Названы номинанты премии CFDA Fashion Awards 2017

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Вчера вечером дизайнеры и участники fashion-сообщества собрались в выставочном пространстве в West Village, чтобы узнать, какие дизайнеры в этом году станут номинантами самой престижной ежегодной модной премии для американских дизайнеров — CFDA Fashion Awards 2017. Помимо этого, судьба некоторых специальных наград, как всегда, известна уже заранее. Креативному директору бренда Vetements и Balenciaga вручат премию International Award, награда за жизненные достижения имени Джеффри Бина достанется Рику Оуэнсу, а Fashion Icon Award посмертно будет вручена семье Франки Соццани — бессменному, до недавнего времени, главному редактору итальянского Vogue.

Впервые комитет CFDA объединил три категории (Лучший дизайнер аксессуаров, Лучший дизайнер женской и мужской одежды) в рамках Swarowski Award для новых талантов. Победитель получит награду за вклад в развитие американской fashion-индустрии, а также традиционно одержит финансовую поддержку от Swarovski. Напомним, что имена победителей будут объявлены 5 июня в Нью-Йорке. Предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов на премию CFDA Fashion Awards 2017:

Лучший дизайнер женской одежды: Раф симонс для Calvin Klein, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес для Proenza Schouler, Марк Джейкобс, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен для The Row.

Раф симонс для Calvin Klein, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес для Proenza Schouler, Марк Джейкобс, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен для The Row. Лучший дизайнер мужской одежды: Раф Симонс для Calvin Klein, Роберт Геллер, Том Браун, Тим Купперс, Тод Снайдер.

Раф Симонс для Calvin Klein, Роберт Геллер, Том Браун, Тим Купперс, Тод Снайдер. Лучший дизайнер аксессуаров: Стюарт Веверс для Coach, Ирен Нойвирт, Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль для Mansur Gavriel, Пол Эндрю, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен для The Row.

Стюарт Веверс для Coach, Ирен Нойвирт, Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль для Mansur Gavriel, Пол Эндрю, Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен для The Row. Награда Swarovski Award для новых талантов: Лаура Вассер для Brock Collection, Габриэла Херст, Лаура Ким и Фернандо Грация для Monse,Вирджил Абло для Off-White, Сандер Лак для Sies Marjan.

Лаура Вассер для Brock Collection, Габриэла Херст, Лаура Ким и Фернандо Грация для Monse,Вирджил Абло для Off-White, Сандер Лак для Sies Marjan. Награда Swarovski Award за позитивные изменения в fashion-индустрии : Кеннет Коле.

: Кеннет Коле. Награда за жизненные достижения имени Джеффри Бина: Рик Оуэнс.

Рик Оуэнс. Founders Award: Пэт МакГрат.

Пэт МакГрат. International Award: Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga.

Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga. Fashion Icon Award : Франка Соццани.

: Франка Соццани. Board of Directors’ Tribute: Сесиль Ричардс, Глория Стайнем, Жанель Монэ.

Подготовила: Екатерина Горбенко