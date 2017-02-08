Никаких рюш, или 1000 и 1 способ использовать футболку на показе GIBSH FW 17-18

0 0 0

Имя стилиста Дмитрия Гибшмана давно известно в кругу украинских fashion-инсайдеров, но в этом сезоне оно прозвучало совершенно по-новому. В последний день международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days на подиуме Samsung Fashion Scout Kiev появились платья, костюмы и даже шубы, будто бы созданные руками самих моделей. Одно за другим перед зрителями возникали ироничные нетривиальные платья с верхом из футболок и олимпиек, пришитых обычными белыми нитками, кожаные платья-плащи, яркие брюки и комбинезоны.

«Представьте себе молодую 16-летнюю девочку, которая хочет пойти на тусовку, но ей, как всегда, нечего надеть. Она берет свое старое платье, отрезает от него верх и вставляет туда любимую майку или футболку – она создает что-то новое, и это все хотят», – рассказывает Дмитрий Гибшман.

Ирония по отношению с себе, окружающим и трендам в мире моды – вот основная идея новой коллекции бренда GIBSH. Дизайнер открыто смеется над общепринятыми канонами и шикарными вечерними нарядами.

«Почему бы не пойти на важный прием в платье, которое бы выделялось среди остальных? Отдельным акцентом коллекции стали платья с белыми футболками, имитирующими объемные шелковые банты. Сохранив все элементы вечерней одежды, я сделал ее непривычной для аудитории и подал в материалах, которые откровенно не соответствуют мероприятиям такого уровня», – объясняет основатель бренда GIBSH.

Драматургия показа была продумана до мелких подробностей. С выходом первой модели в зале зазвучал голос самого дизайнера. Если сначала слова были едва слышны – позже стало понятно, что разговоры велись именно об образах на подиуме. Модели, конструктора и швеи восхищались, делились эмоциями, рассказывали о своем детстве и удивлялись прямо во время показа.

«Я ехал со своей моделью Лерой и вдруг почувствовал, что наше общение – это что-то интересное, и стал записывать. То же самое я делал в ателье, со швеями и конструкторами. Люди не знали, что я записываю – об этом я сообщал им только в конце, после чего получал разрешение на использование записи», – говорит Дмитрий Гибшман.

Все оценки, эмоции и комментарии были сведены в один цельный саундтрек диджеем Антоном Кушнеровым, а модели выходили под фразы о тех вещах, которые были на них надеты. Последним образом стала объемная шуба, выполненная из множества разноцветных футболок, которая уже в день показа появилась на странице Сары Майно, идеолога Vogue Talents и fashion-редактора Vogue Italia.

Уже с первого показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days все 12 образов новой коллекции GIBSH опубликовал Vogue Runway. После такого внимания со стороны иностранных гостей, fashion-инсайдеров и просто присутствующих на международной неделе моды, можно в уверенностью утверждать, что перед новым брендом открываются многообещающие перспективы. Дмитрий Гибшман немного стесняется, общаясь с журналистами, и будто бы даже удивляется комплиментам, однако этот дебют объективно отнести к паре самых сильных в этом сезоне: мы увидели отличный кастинг, необычное, будто «из фильма», музыкальное сопровождение дефиле, цельную коллекцию с узнаваемым ДНК, а не просто «набор красивых вещей» (чем часто грешат начинающие дизайнеры).

Фото: Олег Гарбар

Текст: Анастасия Малая