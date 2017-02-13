Nike представил новый социальный ролик о всеобщем равенстве

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Nike использует свой сайт не только для продвижения бренда, но и как платформу, с помощью которой можно донести до широкой публики важные социальные идеи. Так, вчера Nike опубликовал 1,5-минутное видео, посвященное вопросу равенства и борьбе с расизмом. Бренд планирует развивать кампанию Equality не только онлайн, но также с помощью плакатов и билбордов в городах Америки и Канады.

Главная мысль ролика в том, что улицы испокон веков были первым футбольным полем, баскетбольным залом и теннисным кортом для юных спортсменов, где не имели значения твой цвет кожи, социальный класс и происхождение – всех объединял спорт. В условиях непростой политической ситуации в США, когда иммигранты чувствуют себя изгоями в обществе, которым руководят расистские настроения новоизбранного президента и его команды, — бренд таким образом напоминает американцам и всему миру о равных возможностях для самореализации для всех людей. В съемках приняло участие множество легендарных спортсменов: Серена Уильямс, Кевин Дюрант, Джеймс Леброн, а также певица Алиша Киз – ее кавер композиции «A Change Is Gonna Come» Сэма Кука стал саундтреком видео.

Подготовила Александра Даруга