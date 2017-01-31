Мода

Нил Армстронг в кружевах: таиландский бренд Rotsaniyom представил лукубук коллекции FW 17-18

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Уже завтра таиландский бренд Rotsaniyom представит свою коллекцию на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Чтобы стать частью главного модного события Украины, дизайнеры преодолели тысячи километров – об этом и многих других удивительных историях их творческого пути мы поговорили в интервью, которые вы сможете прочитать уже завтра. А сегодня, в качестве компенсации за ожидание, публикуем лукбук FW 17-18.

Statement-piece Rotsaniyom безусловно являются женственные кружевные платья – и в новой коллекции, посвященной теме внеземных путешествий и смелых решений, их достаточно. Главной мыслью, которую пытались воплотить дизайнеры, была хрупкость главной героини, которая, однако, не мешает ей решаться на важные первые шаги. «Первый шаг маленького ребенка к матери не менее важен, чем первый шаг, который сделал мистер Армстронг, ступая на Луну,» — говорят создатели Rotsaniyom. Именно такое чувство они попытались выразить в своей линейке FW 17-18.

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Подготовила Александра Даруга

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