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No fake: 10 супермодных вещей с логотипами

Даша Гребенюк
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Впервые логомания одержала абсолютную победу на подиумах в 2000-х: тогда сумки Марка Джейкобса для Louis Vuitton, чемоданы с монограммой Gucci и другие вещи с узнаваемыми символами брендов становились самыми желанными предметами гардероба.

Харизматичная мода начала этого тысячелетия совершает comeback по всем правилам fashion-календаря: в новых коллекциях дизайнеры не стесняются громко заявлять о себе в форме логотипов, размещая их буквально на любых объектах. FW-daily собрали для вас подборку с десятью самыми стильными лого-вещами, которые точно станут залогом лучшего образа для streetstyle.

  1. Футболка Kenzo

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Хлопковая футболка Kenzo – базовая вещь, которая к тому же отлично вписывается в модный арсенал будущего сезона. Этот сюрреалистичный принт с айсбергом на жарком морском берегу будет сочетаться как с обычными джинсами, так и с oversized-костюмом для разбавления чересчур строгого образа.

2. Свитер Moschino

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Джереми Скотт не воспринимает моду слишком серьезно, что выразилось и в рисунке этого свитера от Moschino: такая фетишистская сбруя будет сочетаться с черными кожаными брюками.

3. Шарф Balenciaga

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В осенне-зимний период уютный шарф Balenciaga будет одновременно ультрамодно выглядеть и оберегать от прохладной погоды.

4. Чехол Gucci

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«Слеп от любви» – признается нам Gucci на французском, а у нас нет причин не полюбить этот чехол для iPhone.

5. Блуза Loewe

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Шелковая блуза от Loewe с фирменной вязью-символом – отличный способ составить стильный пижамный look. Стоит обратить внимание на такую асимметрию и мастерски сочетающиеся цвета и рисунки.

6. Шоппер Balenciaga

 

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И снова внимание на Balenciaga: минималистская сумка-шоппер из кожи, как и пакет от этого же бренда, – уверенная заявка на fashion-победу.

7. Кафф Saint Laurent

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Сочетаем несочетаемое, а именно – серебро с золотом. Эта серьга-кафф от Saint Laurent – ненавязчивый способ отдать дань своей любви к логотипам.

8. Сумка Gucci

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Алессандро Микеле не прочь добавить драматизма: блестящие молнии на этой сумке от Gucci урановешивает имитация нежных драпировок.

9. Свитшот Balmain

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Кричащее лого Balmain на этом свитшоте напоминает название метал-группы и сразу причисляет владелицу к Balmain Army с Оливье Рустеном во главе.

10. Ботфорты Vetements x Manolo Blahnik

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Кажется, что Маноло Бланик поставил подпись прямо на этих сатиновых ботфортах от Vetements – и сделал их совершенно неповторимыми.

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