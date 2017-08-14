Как выглядит неожиданный новый тренд, которым мы обязаны супермоделям

Не секрет, что часто лучшие образы знаменитых моделей off-duty переносятся и в наш гардероб. Каждый look звезд подиума разбирается на составляющие. Главный секрет модельных образов – в стильной небрежности, иногда явно нарочитой, а иногда с оттенком шика. Как раз последнее демонстрирует новый объект желания, тренд на который задали сразу несколько моделей – это кепка покроя newsboy.

Этот головной убор успел «засветиться» на множестве показов сезона fall-winter 2017, от Chanel до Marc Jacobs. Белла Хадид, Эльза Хоск и Хейли Болдуин цепко ухватились за свежий тренд, сделав кепку ключевым элементом для стильного Instagram-снимка.

Подписчики Беллы Хадид в Instagram с недавних пор восхищаются ее новым образом: ключевой деталью в нем стала кожаная кепка от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Coffee delivery — open the gate! 🚴‍♀️☕️☕️☕️ A post shared by elsa hosk (@hoskelsa) on Aug 7, 2017 at 4:38am PDT

Эльза Хоск отправилась в кофейню в вязаном топе и полосатом кепи с брошами-значками.

Хейли Болдуин примерила более классический вариант – вельветовое кепи черного цвета с отделкой из фактурных лент.

Читайте также:

Back to basics: 9 стильных альтернатив белой рубашке

Adidas пытает Кендалл Дженнер, устраивает разборки в пустыне и поет с рэперами

Что общего у Джейн Биркин и Оливии Палермо