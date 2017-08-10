Back to basics: 9 стильных альтернатив белой рубашке

Обычно список базовых вещей возглавляют такие предметы гардероба, как классический тренч, джинсы идеальной посадки, свободная белая футболка и рубашка того же цвета. Последний пункт оказывается самым актуальным, ведь белую рубашку можно надеть куда угодно и под что угодно.
Но есть проблема: обычный вариант с планкой пуговиц спереди быстро успевает наскучить. Мы подобрали для вас девять нетривиальных вариантов для любой ситуации.
Stelen
Farrow
& Other Stories
NEED
Carven
Nehera
Marni
3.1 Phillip Lim
COS
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