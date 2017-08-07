Стиль без правил: 20 образов знаменитых женщин в маскулинной одежде

Кажется, что по-настоящему сильный виток стиля унисекс мы переживаем прямо сейчас. Так и есть: цивилизованный мир стремительно освобождается от стереотипов, новые лейблы genderless fashion появляются все чаще, а граница мужского и женского в гардеробе все больше размывается.

Но не стоит забывать, что еще в прошлом столетии женщина в мужском костюме была для общества совершенно непривычным явлением. Эту ситуацию взялись исправить смелые и знаменитые женщины: актрисы, певицы, модели, дизайнеры – каждая из них увидела в маскулинном стиле способ громко заявить о своей личности и показать себя настоящую с новой стороны, при этом пренебрежительно отбрасывая стереотипы.

От Марлен Дитрих до Мадонны, от Брижит Бардо до Кары Делевинь – в нашей подборке вы найдете двадцать самых запоминающихся случаев, когда одежда впервые за долгое время перестала определять гендер, а образы знаменитостей от этого превратились в волевые fashion statements.

Марлен Дитрих, 1940

Кэтрин Хепберн, 1935

Брижит Бардо, 1967

Джоди Фостер, 1976

Керри Фишер, 1979

Грейс Джонс, 1981

Энни Леннокс, 1989

Джоди Фостер и Вайнона Райдер, ранние 1990-е

Патти Смит, 1976

Джулия Робертс, 1990

Бьянка Джаггер, 1990

Мадонна и Деби Мазар, 1992

Принцесса Диана, 1994

Эллен Дедженерес, 2007

Кейт Бланшетт, 2014

Эллен Пейдж, 2014

Анджелина Джоли, 2014

Кара Делевинь, 2015

Кристен Стюарт, 2016

Виктория Бекхем, 2017

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