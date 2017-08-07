Личности, Мода

Стиль без правил: 20 образов знаменитых женщин в маскулинной одежде

Даша Гребенюк
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Кажется, что по-настоящему сильный виток стиля унисекс мы переживаем прямо сейчас. Так и есть: цивилизованный мир стремительно освобождается от стереотипов, новые лейблы genderless fashion появляются все чаще, а граница мужского и женского в гардеробе все больше размывается.

Но не стоит забывать, что еще в прошлом столетии женщина в мужском костюме была для общества совершенно непривычным явлением. Эту ситуацию взялись исправить смелые и знаменитые женщины: актрисы, певицы, модели, дизайнеры – каждая из них увидела в маскулинном стиле способ громко заявить о своей личности и показать себя настоящую с новой стороны, при этом пренебрежительно отбрасывая стереотипы.

От Марлен Дитрих до Мадонны, от Брижит Бардо до Кары Делевинь – в нашей подборке вы найдете двадцать самых запоминающихся случаев, когда одежда впервые за долгое время перестала определять гендер, а образы знаменитостей от этого превратились в волевые fashion statements.

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Марлен Дитрих, 1940

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Кэтрин Хепберн, 1935

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Брижит Бардо, 1967

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Джоди Фостер, 1976

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Керри Фишер, 1979

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Грейс Джонс, 1981

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Энни Леннокс, 1989

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Джоди Фостер и Вайнона Райдер, ранние 1990-е

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Патти Смит, 1976

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Джулия Робертс, 1990

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Бьянка Джаггер, 1990

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Мадонна и Деби Мазар, 1992

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Принцесса Диана, 1994

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Эллен Дедженерес, 2007

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Кейт Бланшетт, 2014

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Эллен Пейдж, 2014

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Анджелина Джоли, 2014

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Кара Делевинь, 2015

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Кристен Стюарт, 2016

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Виктория Бекхем, 2017

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