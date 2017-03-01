Почему принцесса Диана перестала носить перчатки и другие секреты выставки Diana: Her Fashion Story

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В Кенсингтонском дворце Лондона на прошлой неделе открылась выставка, посвященная стилю принцессы Дианы.

Для Diana: Her Fashion Story были собранные самые знаковые наряды принцессы, а экскурсоводы экспозиции в подробностях рассказывают посетителям о правилах создания королевских образов и дворцового этикета.

Диана, которую часто называют «королевой человеческих сердец», во многом вела себя бунтарски, отказываясь следовать принятым правилам: она часто позволяла себе вольности вне протокола, и в том числе это касалось ее нарядов. К примеру, она была первой, кто перестал носить перчатки для официальных королевских встреч – и не просто так.

Представители королевской семьи женского пола были обязаны посещать публичные мероприятия в подобной «униформе» на протяжении столетий, и лишь Диана решила отказаться от перчаток, поскольку они мешали ей пожимать людям руки – детям, тяжелобольным, знаменитым ученым или писателям, с которыми ей организовывали встречи.

Считается, что в 90-хх, публично пожав оголенную руку мужчины, страдающего от ВИЧ, принцесса существенно помогла свершиться позитивному «сдвигу» в принятии людей, зараженных на тот момент плохо исследованным заболеванием, обществом, которое всячески от них отгораживалось. Таким образом, незначительное изменение стандартного королевского наряда стало большим шагом по сближению королевской семьи с народом Англии.

Выставка, которая проходит во дворце, где на данный момент живут двое сыновей Дианы – принц Уильям и принц Гарри – будет действовать до 24 февраля 2019 года.

Подготовила Александра Даруга