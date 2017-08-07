После празднования 25-летия 3 августа американская топ-модель Карли Клосс записала видео для своего YouTube-канала, чтобы поделиться 25 вещами, которые она осознала в своем возрасте. Карли есть чем поделиться, ведь за несколько лет модельной карьеры девушка успела сняться для таких изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, I-D, ELLE, Glamour, Numero и Instyle, стать лицом таких брендов, как Chloe, Dior, Alexander McQueen, Swarovski и YSL, а также стать «ангелом» Victoria’s Secret. Кроме того, она занимается собственным проектом Kode with Klossy, который предоставляет возможность девушкам овладеть навыками программирования.

В видео, первые секунды которого начинаются с песни 50 Cent – It’s Your Birthday, Карли подмечает, что быть блондинкой куда веселей, чем брюнеткой, а платиновой – вдвойне. Далее девушка советует зрителям ухаживать за своим телом – пить много воды, заниматься медитацией и увлажнять кожу, а также пить кофе, которое настроит на свершение любых планов.

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