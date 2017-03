О чем молчит Instagram: вышел альбом, посвященный удаленным сетью снимкам

0 0 0

Как вы думаете, что случается с фотографиями, которые удаляет Instagram за «нарушение правил сообщества»? Художницы Арвида Бистром и Молли Сода задались этим вопросом, и попросили известных инстаграммеров поделиться с ними снимками, запрещенными социальной сетью. Сотни фотографий превратились в альбом под названием Pics or It Didn’t Happen: Images Banned From Instagram.

Проект Молли и Арвиды Pics or It Didn’t Happen, который также имеет страницу в Instagram с более чем 200 тысячами подписчиков, посвящен проблеме отношения к женскому телу в современном обществе.

«Наши тела постоянно под контролем и запретом, — говорит Молли. — Не удивительно, что Instagram тоже пытается контролировать то, как мы ими распоряжаемся. Вокруг женского тела создан целый культ страха, снимок с обнаженной женщиной моментально трактуется как порнографический, даже если намерения создателя были абсолютно другими. Женщинам внушают чувство стыда за свой внешний вид и внешний вид других женщин».

Правила Instagram гласят, что сообщество удаляет все «жестокие снимки, снимки с оголенным телом или его оголенными частями, дискриминационные посты, посты, направленные на разжигание ненависти, порнографические фото и фото с сексуальной подоплекой». Впрочем, как становится очевидно после просмотра новой книги, довольно часто администраторы Instagram руководствуются неясными принципами, выбирая, что удалить. Больше снимков из нового издания — по ссылке.

Подготовила Александра Даруга