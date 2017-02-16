Ода хип-хоп культуре в коллекции Marc Jacobs FW 17-18

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Последним и заключительным показом недели моды в Нью-Йорке стало шоу американского дизайнера Марка Джейкобса. Территория Центрального парка, а также исторического здания Арсенала на пересечении 64-й улицы и Пятой Авеню послужила для дизайнера новым местом для проведения показа. Перед началом мероприятия пресса была заранее уведомлена о том, что дизайнер не дает никаких интервью, поэтому о своем вдохновении Марк рассказал заранее, изложив свои мысли в письменной форме. По словам Джейкобса, источником вдохновения новой коллекции послужила документальная экранизация «Hip-Hop Evolution» (Эволюция хип-хопа) режиссера Дерби Вилера.

«Как житель Нью-Йорка, который родился здесь и вырос, я помню время, когда я учился в Высшей Школе Искусств и Дизайна. Это время, когда я начал чувствовать влияние музыки хип-хопа на искусство и стиль одежды. Эта коллекция отображает мое представление о хип-хопе, а также спортивной одежде. Это некое признание и жест моего личного уважения к моде того поколения, которое навсегда останется основой молодежной культуры и уличного стиля», — объяснил Марк Джейкобс.

Напомним, что в прошлом сезоне дизайнер продемонстрировал коллекцию одежды, вдохновленную рейвом. Шоу послужило предметом для всеобщего обсуждения и яростной критики пользователей социальных сетей. Поклонников Марка Джейкобса возмутили искусственные дреды на моделях со светлой кожей. Однако в этом сезоне выверенным и без лишнего риска был и кастинг моделей. Во время шоу появилась 22-летняя канадская модель Винни Харлоу, любимица streetstyle-фотографов и репер Слик Вудс, которая открывала показ, Грейс Бол, бельгийская модель Ханна Габи Одиль, ну и, конечно же, Кендалл Дженнер.

В осенне-зимнем сезоне 2017-18 дизайнер предлагает облачиться в жакеты с меховым воротом, трикотажные коричневые свитера, короткие шелковые платья, брюки — клешь, шубы темных оттенков, а также в яркие, красные брючные костюмы. Не стоит забывать про главный атрибут — высокие шляпы с узкими полями, объемные сумки, очки, кожаные ботинки на высокой платформе и золотые украшения.

Подготовила: Екатерина Горбенко