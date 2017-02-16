Коллекции

Ода хип-хоп культуре в коллекции Marc Jacobs FW 17-18

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Последним и заключительным показом недели моды в Нью-Йорке стало шоу американского дизайнера Марка Джейкобса. Территория Центрального парка, а также исторического здания Арсенала на пересечении 64-й улицы и Пятой Авеню послужила для дизайнера новым местом для проведения показа. Перед началом мероприятия пресса была заранее уведомлена о том, что дизайнер не дает никаких интервью, поэтому о своем вдохновении Марк рассказал заранее, изложив свои мысли в письменной форме. По словам Джейкобса, источником вдохновения новой коллекции послужила документальная экранизация «Hip-Hop Evolution» (Эволюция хип-хопа) режиссера Дерби Вилера.

«Как житель Нью-Йорка, который родился здесь и вырос, я помню время, когда я учился в Высшей Школе Искусств и Дизайна. Это время, когда я начал чувствовать влияние музыки хип-хопа на искусство и стиль одежды. Эта коллекция отображает мое представление о хип-хопе, а также спортивной одежде. Это некое признание и жест моего личного уважения к моде того поколения, которое навсегда останется основой молодежной культуры и уличного стиля», — объяснил Марк Джейкобс.

Напомним, что в прошлом сезоне дизайнер продемонстрировал коллекцию одежды, вдохновленную рейвом. Шоу послужило предметом для всеобщего обсуждения и яростной критики пользователей социальных сетей. Поклонников Марка Джейкобса возмутили искусственные дреды на моделях со светлой кожей. Однако в этом сезоне выверенным и без лишнего риска был и кастинг моделей. Во время шоу появилась 22-летняя канадская модель Винни Харлоу, любимица streetstyle-фотографов и репер Слик Вудс, которая открывала показ, Грейс Бол, бельгийская модель Ханна Габи Одиль, ну и, конечно же, Кендалл Дженнер.

В осенне-зимнем сезоне 2017-18 дизайнер предлагает облачиться в жакеты с меховым воротом, трикотажные коричневые свитера, короткие шелковые платья, брюки — клешь, шубы темных оттенков, а также в яркие, красные брючные костюмы. Не стоит забывать про главный атрибут — высокие шляпы с узкими полями, объемные сумки, очки, кожаные ботинки на высокой платформе и золотые украшения.

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Marc Jacobs Fall Winter 2017 Ready To Wear New York
Marc Jacobs Fall Winter 2017 Ready To Wear New York
Marc Jacobs Fall Winter 2017 Ready To Wear New York

Подготовила: Екатерина Горбенко

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