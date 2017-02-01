Ода Нью-Йорку: Коллекция Raf Simons Fall 2017

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В августе 2016 года Раф Симонс переехал жить в Нью-Йорк, чтобы приступить к своим обязанностям уже на новой должности в качестве творческого директора в бренде Calvin Klein. С этого же момента бельгийский дизайнер начинает разрабатывать мужскую осенне-зимнюю коллекцию 2017 для своего одноименного бренда Raf Simons. Нельзя не заметить, что будучи эмигрантом, Нью-Йорк в значительной степени повлиял на творчество дизайнера. В новой мужской коллекции появляются, разработанные графическим дизайнером Милтоном Глейзером, логотипы «I Love New York», атласные удлиненные пальто, черные жилетки, свитера и футболки oversize с накладными карманами, комбинезоны и широкие брюки.

«Мне хотелось показать как воспринимает Нью-Йорк человек, который попал в этот город впервые, скажем как ребенок. Когда вы совсем молоды и приезжаете в качестве туриста, вы непременно посещаете наиболее популярные достопримечательности, которые сразу бросаются в глаза. К примеру, статуя Свободы или популярные надписи повсюду «I Love New York». Мне хотелось вернуться в тот период времени, когда я впервые ощутил все это, когда испытал первые впечатления от Нью-Йорка и объединить их с тем, что я переживаю сейчас. Этот город имеет невероятную историю, он вдохновляет абсолютно разных людей», — прокомментировал Раф Симонс.

Подготовила: Екатерина Горбенко