Ода Парижу в коллекции Giambattista Valli FW 17-18

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Нельзя отрицать красоту Парижа даже во время сильного, проливного дождя, который застал неделю моды. Даже в такие пасмурные дни дизайнер Джамбаттиста Валли ценит меланхоличное очарование города и, что еще более важно — женщин, которые его населяют. Осенне-зимняя коллекция итальянского дизайнера стала неким любовным письмом к французским девушкам. La petite robe noire (маленькое черное платье) стало основным предметом гардероба многих француженок еще более полувека назад и это именно тот предмет, который так близок к сердцу Валли. В своей новой коллекции Джамбаттиста пытается переосмыслить данный наряд, добавив ему ультра-женственности и романтики.

Дизайнер останавливается на платьях длиной до колена, а также более длинных в пол и привносит разнообразие лишь тремя моделями в облегающих спортивных леггинсах Nike, что выглядит весьма неожиданно и смело. Подобные приемы со спортивной одеждой лишь подчеркнули тот факт, что привычные для нас правила женского гардероба полностью растворяются. Если раньше надевать облегающие леггинсы для бега и йоги до позднего бранча считалось табу, то сейчас это вполне приемлемо.

Вместе с этим Джамбаттиста Валли концентрирует внимание и на женственных изгибах. Дизайнер делает акцент на талии с помощью легких корсетов, а также вводит многослойные оборки и рюши. Нежности добавили полупрозрачные ткани, цветочные узоры, а также геометрические паттерны. В качестве аксессуаров были использованы лишь минималистичные, компактные сумки с коротким ремешком, а также высокая обувь на шнуровке огненно-красного, белого и черного цвета. Результат проделанной работы дизайнера можно смело назвать сложным и сексуальным, но в то же время, полностью вписывающимся в чувственное видение самого Джамбаттисты.

Подготовила Екатерина Горбенко