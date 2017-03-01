Ода женственности в коллекции Lanvin FW 17-18

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Вторая коллекция Бушры Жаррар для французского Дома Lanvin ознаменовалась «нежностью и силой женственности». Именно так описала ее сама Жаррар за кулисами показа.«Это не политический акт. В мире, в котором мы сейчас живем важно дарить красоту и любовь», — прокомментировала дизайнер. Саму осенне-зимнюю коллекцию переполняла романтика. Несмотря на обилие воздушных пудровых, полупрозрачных тканей, в новом показе присутствовали и контрастные мужские силуэты: прямые, строгие пальто, кожаные брюки, грубая, черная обувь. Играя на контрастах, Жаррар вводит в коллекцию пушистые страусиные перья, которые встречаются не только на одежде, но и в аксессуарах, многослойные оборки и цветной мех.

Романтические блузы приобрели асимметричный вид, за счет необычных переплетений ткани, а также контрастных бантов из атласной летны. Вместе с тем, двойные шелковые платья на тонких бретелях напоминали образы балерин за счет полупрозрачной ткани и юбки плиссе, а также белоснежных балеток с тонкими ремешками. Особый акцент добавили золотые украшения: обвивающихся вокруг руки браслеты в форме журавлей, компактные клатчи на цепочке, а также более объемные, сумки, выполненные из черной, блестящей кожи.

Подготовила Екатерина Горбенко