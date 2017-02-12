От всего сердца: Топ-10 подарков для него и для нее

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В преддверии Дня святого Валентина на полках магазинов все чаще появляются товары с праздничными мотивами и сердцами на упаковке. Но как бы там ни было, лучший подарок — это, конечно же, внимание… Внимание к мечтам своего возлюбленного или возлюбленной. С выбором подходящего подарка вам помогут фантазия и самые теплые воспоминания о совместно проведенном времени. А для тех, кто все еще ищет тот самый идеальный сюрприз, редакция FW-Daily подготовила несколько идей, которые подогреют чувства и не оставят равнодушным или равнодушной вашу вторую половинку.

Для нее: Нишевый аромат Kilian Voulez-Vous Coucher Avec Moi

Для него: Лимитированный аромат Atkinsons 24Old Bond Street Silken Favours

Для нее: Универсальный справочник и гид по женственности «The Little dictionary of Fashion» от Dior



Для него: Динамик Gravity One от Porsche

Для нее: Пижама с единорогом от OYSHO



Для него: Халат из хлопка с окантовкой Zara

Для нее: Ароматическая свеча FIGUIER



Для него: Термос с вакуумной изоляцией



Для нее: Minnie Mouse клатч от Kate Spade

Для него: Рюкзак DSQUARED2

Подготовила Янина Борисовна