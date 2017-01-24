Панки, готы и рокеры на показе Vetements Fall/Winter 2017

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Уже во второй раз братья Гвасалия идут против правил, организовуя показ коллекции прет-а-порте Fall/Winter 2017 в рамках парижской недели высокой моды. На этот раз шоу состоялось в пространстве Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. Именно здесь Демна представил уже узнаваемые для многих брюки-ботфорты, огромные пуховики и толстовки oversize, однако, все они приобрели абсолютно иную интерпретацию. Атмосферности показу также придала выставка Советского союза, а также ретроспектива работ американского художника Сая Твомбли, которая на данный момент размещена в арт-центре.

Еще перед началом шоу, всем гостям были разосланы приглашения, которые имели вид уникальных идентификационных карт. Каждая пластиковая карта отображала фотографию различных людей всех возрастов и национальностей. Именно эти пригласительные предсказали, чего стоит ожидать от показа Vetements Fall/Winter 2017. С появлением первой модели, облаченной в норковую шубу, коричневую юбку-карандаш, темный топ и черные туфли-лодочки стало понятно, что на подиуме появятся не только юные модели, но и более зрелые.

Среди представленных 37 образов можно было увидеть модель в образе панка, рокера, гота, учительницы, солдата, офисного сотрудника и даже невесту в белоснежном, пышном платье. Демна Гвасалия тщательно подбирает наряды для каждого из них. Брюки из денима дополняет вышивкой с логотипом Vetements, пуховики комбинирует с однотонными толстовками и широкими шарфами, а жакеты и куртки с кожаными брюками. Помимо этого, дизайнер уделяет особое внимание деталям — сумкам, кепкам, широким поясам, очкам и обуви, которые еще больше подчеркивают реалистичность каждого образа.

Подготовила Екатерина Горбенко