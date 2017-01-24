Коллекции

Панки, готы и рокеры на показе Vetements Fall/Winter 2017

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Уже во второй раз братья Гвасалия идут против правил, организовуя показ коллекции прет-а-порте Fall/Winter 2017 в рамках парижской недели высокой моды. На этот раз шоу состоялось в пространстве Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. Именно здесь Демна представил уже узнаваемые для многих брюки-ботфорты, огромные пуховики и толстовки oversize, однако, все они приобрели абсолютно иную интерпретацию. Атмосферности показу также придала выставка Советского союза, а также ретроспектива работ американского художника Сая Твомбли, которая на данный момент размещена в арт-центре.

Еще перед началом шоу, всем гостям были разосланы приглашения, которые имели вид уникальных идентификационных карт. Каждая пластиковая карта отображала фотографию различных людей всех возрастов и национальностей. Именно эти пригласительные предсказали, чего стоит ожидать от показа Vetements Fall/Winter 2017. С появлением первой модели, облаченной в норковую шубу, коричневую юбку-карандаш, темный топ и черные туфли-лодочки стало понятно, что на подиуме появятся не только юные модели, но и более зрелые.

Среди представленных 37 образов можно было увидеть модель в образе панка, рокера, гота, учительницы, солдата, офисного сотрудника и даже невесту в белоснежном, пышном платье. Демна Гвасалия тщательно подбирает наряды для каждого из них. Брюки из денима дополняет вышивкой с логотипом Vetements, пуховики комбинирует с однотонными толстовками и широкими шарфами, а жакеты и куртки с кожаными брюками. Помимо этого, дизайнер уделяет особое внимание деталям — сумкам, кепкам, широким поясам, очкам и обуви, которые еще больше подчеркивают реалистичность каждого образа.

Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris
Vetements, Fashion Show, Couture Collection Spring Summer 2017 in Paris

Подготовила Екатерина Горбенко

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