Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче в «Американской истории преступлений»

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Испанская киноактриса сыграет роль итальянского дизайнера Донателлы Версаче в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений». Напомним, что ранее на эту роль претендовала американская певица Леди Гага. Однако, из-за длительных съемок, продюсер сериала Райан Мерфи подтвердил, что певица не сможет непрерывно находиться на съемочной площадке из за насыщенного гастрольного графика.

Предстоящий сезон будет основан на книге под названием «Vulgar Favors» автора Морин Орт, которая исследует убийство Джанни Версаче в Майами-Бич в 1997 году. В экранизации также примет участие венесуэльский актер Эдгар Рамирес, а также Даррен Крисс, который сыграет серийного убийцу Эндрю Кьюненена, который совершил самоубийство через неделю после убийства Версаче. Премьера нового сезона «Американской истории преступлений» запланирована на 2018 год.

Сериал, созданный Скоттом Александром, Ларри Карашевски и Райаном Мёрфи, основанный на реальных событиях. Каждый новый сезон экранизация знакомит зрителя с самыми громкими преступлениями. Первый сезон американского сериала-антологии был удостоен награды «The People v. O.J. Simpson» в 2016 году. Второй сезон, который в настоящее время находится в разработке, фокусируется на последствиях урагана «Катрина». Съемки третьего — «Версаче/Кьюненен», запланированы на апрель 2017 года.

Подготовила Екатерина Горбенко