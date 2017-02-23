Коллекции

Перфорация на ткани и темный мех в коллекции Fendi FW 17-18

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Творческий потенциал Карла Лагерфельда неисчерпаем. До показа Chanel осталось чуть меньше двух недель, однако, немецкий дизайнер уже успел порадовать своих поклонников новой осенне-зимней коллекцией для итальянского Дома Fendi. Традиционно в центре внимания изделия из меха. На этот раз этот материал был задействован на рукавах строгих пальто и двубортных пиджаков, а также непосредственно при пошиве шуб. На смену яркой палитре, которая была задействована в сезоне FW 16-17, приходят более сдержанные, теплые оттенки: коричневый, красный, кремовый, персиковый и сдержанный черный.

Лагерфельд не боится экспериментировать и задействует ткани с лазерной перфорацией. Более детальнее их можно рассмотреть на платьях с V-образными вырезами, длинных юбках и коротких кроп-топах. В своей работе дизайнер использует большое количество геометрических узоров, а также белоснежный паттерн на синем хлопке, напоминающий форму клинового листка. Каждый выход дополнен насыщенно-красными ботфортами на каблуке, а также аксессуарами: компактными сумками с короткими, съемными ремешками, из комбинированной, цветной высококачественной кожи либо меха.

Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Fendi Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan

Подготовила Екатерина Горбенко

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