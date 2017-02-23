Перфорация на ткани и темный мех в коллекции Fendi FW 17-18

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Творческий потенциал Карла Лагерфельда неисчерпаем. До показа Chanel осталось чуть меньше двух недель, однако, немецкий дизайнер уже успел порадовать своих поклонников новой осенне-зимней коллекцией для итальянского Дома Fendi. Традиционно в центре внимания изделия из меха. На этот раз этот материал был задействован на рукавах строгих пальто и двубортных пиджаков, а также непосредственно при пошиве шуб. На смену яркой палитре, которая была задействована в сезоне FW 16-17, приходят более сдержанные, теплые оттенки: коричневый, красный, кремовый, персиковый и сдержанный черный.

Лагерфельд не боится экспериментировать и задействует ткани с лазерной перфорацией. Более детальнее их можно рассмотреть на платьях с V-образными вырезами, длинных юбках и коротких кроп-топах. В своей работе дизайнер использует большое количество геометрических узоров, а также белоснежный паттерн на синем хлопке, напоминающий форму клинового листка. Каждый выход дополнен насыщенно-красными ботфортами на каблуке, а также аксессуарами: компактными сумками с короткими, съемными ремешками, из комбинированной, цветной высококачественной кожи либо меха.

Подготовила Екатерина Горбенко