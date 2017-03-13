Личности

Пьерпаоло Пиччоли снялся в короткометражном фильме «ART OF STYLE»

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«Я не англичанин и не американец. Я итальянец. Я бы даже сказал, что во мне присутствует много римских корней. Рим — это смесь легкой городской красоты со стилем барокко. Мода — это момент, а красота — вечность», — говорит итальянский дизайнер и креативный директор Дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли в новом документальной ленте режиссера Лизы Иммордино Врилэнд. Короткометражный фильм под названием «ART OF STYLE» — это небольшое интервью Пиччоли, в котором он делится со зрителем своими мыслями, идеями, рассказывает о книгах, любимых fashion-фотографах, а также иллюстрациях. «Рисование для меня — это страсть и инструмент, с помощью которого я могу наиболее точно отобразить свою идею. Безусловно в этой работе идея — это ключ», — объясняет дизайнер.

Подготовила Екатерина Горбенко

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