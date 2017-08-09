Первая коллекция декоративной косметики от Кейт Мосс

Кейт Мосс, лицо многих брендов, теперь готова представлять собственную продукцию. Британская супермодель совместно с японским брендом Decorté запустила линию декоративной косметики, которая появится на прилавках магазина Saks Fifth Avenue к концу этого месяца (цена будет составлять 190 долларов). Палитра оснащена любимыми косметическими продуктами Мосс: это четыре оттенка матовой помады, красный карандаш для губ, палетка теней, черная подводка для глаз, карандаш для бровей, бронзер и хайлайтер. Для полного комплекта не хватает лишь тональной основы и румян.

В интервью для Harper’s Bazaar Кейт рассказала: «Я очень рада, что мне выпала возможность разрабатывать собственную линию косметики. Было увлекательно вникать в процесс создания текстур, подбирать оттенки и внешний вид упаковки».

Напомним, что Кейт Мосс сотрудничает с Decorté с начала 2015 года в качестве амбассадора.

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