Первые фото костюмов Balmain для Парижской оперы

В мае этого года стало известно, что французский бренд Balmain разработает концертные костюмы для балета. В сети уже появились первые снимки готовых нарядов. Хореограф и руководитель шоу Renaissance Себастьян Берто совместно с креативным директором бренда Оливье Рустеном опробовали красочные костюмы в действии. Для примерки они пригласили всех 22 учасников балета в танцевальный зал с видом на Эйфелевую башню. Рустен создал укороченные жакеты, леотарды, трико и боди телесных оттенков, обильно украшенные вышивкой, камнями и жемчугом.

«Я хотел привнести столько гламура, сколько возможно. Ведь это именно то, что я люблю», — прокомментировал Оливье Рустен.

Напомним, что увидеть шоу можно будет в Парижской национальной опере с 13 по 18 июня.

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