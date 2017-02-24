Видео

Первый трейлер документального фильма о Дрисе Ван Нотене

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В сети был опубликован первый трейлер документального кино о бельгийском, 58-летнем дизайнере Дрисе Ван Нотене. Фильм, приуроченный 25-летнему юбилею марки Dries Van Noten расскажет о карьере и самых знаковых работах дизайнера. Экранизация будет сопровождаться короткими интервью как с самим дизайнером, так и с инсайдерами модной индустрии, включая Сюзи Менкес и Айрис Апфель, которые расскажут о творчестве Дриса. «Мне не нравится слово «мода», так как оно значит нечто, что продлится всего шесть месяцев. Я хочу найти более безвременное слово», — объясняет Ван Нотен.

Подготовила Екатерина Горбенко

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