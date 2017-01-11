Мода

Pinterest знает, как мы будем питаться, путешествовать и одеваться: опубликован прогноз ресурса на 2017 год

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Ежегодно социальная сеть Pinterest, основным форматом постов которой являются вдохновляющие картинки и DIY-тексты, представляет свой прогноз на следующие 12 месяцев. Формируя его, Pinterest отталкивается от самых популярных запросов пользователей, которые формируют свои мудборды и сохраняют полезную информацию из той, что может предложить ресурс. Также учитываются «пины» (посты) самых влиятельных пользователей сети и мнение ее сотрудников.

Среди трендовых запросов в области моды оказались платья-комбинации, топы с эффектными рукавами («statement sleeves»), значки, футболки с феминистичными лозунгами вроде «Future is Female» (благодаря чему сразу вспоминается образ из первой коллекции Марии Грации Кьюри для Dior с футболкой «We Should All Be Feminists»), бежевые пальто, гольфы, тренды родом из 80-хх, образы street-wear, athleisure и «аэропортный стиль». В плане причесок пользователей интересовали сложные в создании и украшении варианты: со множеством плетений, косичек, добавлением лент, повязок и тюрбанов.

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В туризме преобладает интерес к природным чудесам света скорее чем к старинным архитектурным памяткам: пользователи ищут отдых в Ирландии и Шотландии, интересуются японскими лесами, пользуются памяткой «Как организовать семейную поездку на машине?», а также узнают, как записывать свои приключения, связанные с активными видами спорта, на GoPro.

The Mystical Bamboo ForestСпорт – еще один безусловный тренд 2017 по версии Pinterest. Популярностью пользуются наручные трекеры, схемы упражнений для йоги, советы для велосипедистов. Самыми популярными татуировками станут «armband» — круговые орнаменты на руках, среди детских имен – «safe names», что по сути означает возврат к классическим именам.cycling-ladies-fashion-editorial-victoire-magazine-by-oskar-01

В декоре все возвращаются к естественности: натуральные материалы, оттенки бежевого, зеленого, синего, украшения из шишек, ветвей и прочих природных элементов. То же касается и еды, самыми популярными стали вегетарианские рецепты. Не обошел Pinterest вниманием и алкоголь – у Blood Orange Negroni есть шансы стать самым популярным коктейлем года.

Photo by Karen Tedesco

Детально изучить остальные прогнозы сети можно по ссылке.

Фото: Oskar for Victoria Mag, Karen Tedesco.

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