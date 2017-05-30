Платья с вышивкой и драгоценными камнями в новом ролике Chanel

В своих рекламных роликах бренд Chanel не обходится без истинного французского шарма и образа интеллектуальной девушки в роскошных нарядах. К выходу в продажу новой осенне-зимней коллекции Métiers d’Art Chanel презентовал короткое видео с участием моделей Натали Вестлинг и Виттории Черетти. Девушки сыграли роль богатых француженок, которые играют в шахматы и лежат на ковре в платьях с перьями и костюмах с вышивкой и кристаллами.

Напомним, что темой коллекции сезона осень-зима стал космополитический Париж (Paris Cosmopolitе). Раз в год помимо круизной и межсезонных коллекций бренд представляет линию Métiers d’Art, где традиционно используются драгоценные камни, аппликации, ручная вышивка и перья.

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