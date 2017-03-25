Почему у туфель Christian Louboutin красная подошва?

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Фирменный стиль бренда — те узнаваемые детали, которые добавляют люксовой стоимости самому обычному предмету гардероба. Так, классические черные лодочки на каблуке от Cristian Louboutin не стали символом обеспеченных женщин из высшего общества, если бы не легендарная красная лаковая подошва — важный элемент каждой пары обуви от Кристиана. «Красный — завораживает, это цвет страсти и флирта, который бросается в глаза», — когда-то объяснил решение сделать подошвы этого оттенка своим автографом дизайнер. А Racked создали видео, в котором рассказывают, как именно эта идея пришла ему в голову. Посмотреть его можно по ссылке.

Подготовила Александра Даруга