Мода

Почему у туфель Christian Louboutin красная подошва?

Christian_Louboutin_Fur_pompom_shoes
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Фирменный стиль бренда — те узнаваемые детали, которые добавляют люксовой стоимости самому обычному предмету гардероба. Так, классические черные лодочки на каблуке от Cristian Louboutin не стали символом обеспеченных женщин из высшего общества, если бы не легендарная красная лаковая подошва — важный элемент каждой пары обуви от Кристиана. «Красный — завораживает, это цвет страсти и флирта, который бросается в глаза», — когда-то объяснил решение сделать подошвы этого оттенка своим автографом дизайнер. А Racked создали видео, в котором рассказывают, как именно эта идея пришла ему в голову. Посмотреть его можно по ссылке.

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

image

По ту сторону объектива: Dior запустил проект #TheWomenBehindTheLens

58d4ffc954901

Первый взгляд: Роберт Паттинсон в новом кампейне Dior Homme

Karl-Lagerfeld-Choupette-Embrace

Злоумышленники взломали Instagram-аккаунт кошки Карла Лагерфельда