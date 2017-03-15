Полная свобода действий в лукбуке Nastasia Klimt FW 17-18

NASTASIA KLIMT – молодой бренд с правильным пониманием имиджа современной девушки, готовой покорить мир. В этом сезоне дизайнер бренда Анастасия Клименко создала коллекцию, которая подчеркивает не только деловые качества, но и лёгкость, авантюризм своих сверстниц и девушек любого возраста.

В новой коллекции YOU CAN, которую Анастасия представила в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days на платформе Fashion Scout, каждая деталь одежды пронизана желанием дизайнера будоражить воображение, притягивать и сдерживать, раздражать и вызывать восхищение.

В лукбуке NASTASIA KLIMT юная девушка приобретает уверенность в себе. У неё меняется взгляд и распрямляются плечи от того, что она чувствует себя комфортно в новом образе. Она понимает, что весь мир у её ног – стоит только сделать первый шаг.

Вдохновляясь картинами французского художника-абстракциониста Клода Виала (Claude Viallat) дизайнер взяла за основу гармоничное сочетание фиолетового, изумрудного, сиреневого, темно-синего и горчичного. Идея непринужденного фотопозирования была вдохновлена стилем икон 60-х годов – Твигги и Эди Седжвик.

Модель: Маруся Гейчук (L models)

Фото: Варвара Ван

Стиль: Варвара Ван и Андрей Грэй

VAN art team production

Подготовила Анастасия Малая